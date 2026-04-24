Exposition Paroles de bergères Piscine intercommunale Oloron-Sainte-Marie
Exposition Paroles de bergères Piscine intercommunale Oloron-Sainte-Marie mercredi 1 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Exposition Paroles de bergères
Piscine intercommunale 6 Bis Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Proposée par le Pays d’Art et d’histoire Pyrénées béarnaises. A retrouver selon jour et horaires d’ouverture de la piscine.
Dans le milieu pastoral des Pyrénées, les femmes ont longtemps tenu une place discrète dans les foyers loin du rêve de vivre en estive. Néanmoins leur rôle était essentiel au quotidien. Depuis quelques temps, le métier de berger est en pleine mutation et s’écrit au féminin. Les témoignages de bergères des vallées d’Aspe, de Barétous, d’Ossau et du Piémont Oloronais vous feront découvrir ces femmes à travers les générations. .
Piscine intercommunale 6 Bis Boulevard François Mitterrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
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English : Exposition Paroles de bergères
L’événement Exposition Paroles de bergères Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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