Festival de Jazz Ciné concert Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Ciné concert Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie mercredi 1 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Festival de Jazz Ciné concert
Rue de la Poste Hall de Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01 23:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Ciné concert avec Laurent Rochelle & Virgile Goller Paris qui dort de René Clair.
Le gardien de la Tour Eiffel découvre un beau matin que plus rien ne bouge dans Paris. A part lui, seul un petit groupe d’amis arrivés par avion dans la capitale a échappé au rayon paralysant d’un savant fou. Désormais, Paris leur appartient ! Idée novatrice (100 ans avant le confinement), fruit de l’inspiration d’un jeune homme de 25 ans, René Clair, un nuit de novembre 1922. Tourné l’été suivant, Paris qui dort donne lieu à des effets visuels surprenants et révèle déjà le talent singulier et enchanteur du cinéaste. Un joyau poétique et burlesque. .
Rue de la Poste Hall de Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 28 38 39 contact@jazzoloron.com
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English : Festival de Jazz Ciné concert
L’événement Festival de Jazz Ciné concert Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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