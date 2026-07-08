L’atelier du Chaperon Bleu Stage spéciale ados Terre et Sienne Oloron-Sainte-Marie
samedi 11 juillet 2026 · Terre et Sienne · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
L’atelier du Chaperon Bleu Stage spéciale ados
Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 13:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Stage spécial ados (à partir de 11 ans) sculpture en fil de fer et papier d’une figurine façon Nikki de Saint Phalle.
Comme toujours le matériel est fourni et les ateliers limités à 4 participants. .
Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 32 56 19 atelier.du.chaperon.bleu@gmail.com
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English : L’atelier du Chaperon Bleu Stage spéciale ados
L’événement L’atelier du Chaperon Bleu Stage spéciale ados Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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