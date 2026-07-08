L’atelier du Chaperon Bleu Stage spéciale ados Terre et Sienne Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

L’atelier du Chaperon Bleu Stage spéciale ados

Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 13:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Stage spécial ados (à partir de 11 ans) sculpture en fil de fer et papier d’une figurine façon Nikki de Saint Phalle.

Comme toujours le matériel est fourni et les ateliers limités à 4 participants. .

Terre et Sienne 1 Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 32 56 19 atelier.du.chaperon.bleu@gmail.com

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English : L’atelier du Chaperon Bleu Stage spéciale ados

L’événement L’atelier du Chaperon Bleu Stage spéciale ados Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Béarn