UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mareil-Marly

L’Atelier Pièce unique, Atelier Pièce unique, Mareil-Marly

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Pièce unique · Mareil-Marly

L’Atelier Pièce unique, Atelier Pièce unique, Mareil-Marly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Atelier Pièce unique
Adresse
1 rue du lavoir 78112 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78750 Mareil-Marly
Département
Yvelines

L’Atelier Pièce unique Samedi 19 septembre, 09h30 Atelier Pièce unique Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir la galerie d’art et l’atelier de création.

Atelier Pièce unique 1 rue du lavoir 78112 Saint-Germain-en-Laye Mareil-Marly 78750 Yvelines Île-de-France
Visite libre

©