AGENDA · Mareil-Marly
L’Atelier Pièce unique, Atelier Pièce unique, Mareil-Marly
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Pièce unique · Mareil-Marly
Informations pratiques
L’Atelier Pièce unique Samedi 19 septembre, 09h30 Atelier Pièce unique Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir la galerie d’art et l’atelier de création.
Atelier Pièce unique 1 rue du lavoir 78112 Saint-Germain-en-Laye Mareil-Marly 78750 Yvelines Île-de-France
Visite libre
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