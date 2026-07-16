L’Atelier Pièce unique, Atelier Pièce unique, Mareil-Marly

Informations pratiques

L’Atelier Pièce unique Samedi 19 septembre, 09h30 Atelier Pièce unique Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir la galerie d’art et l’atelier de création.

Atelier Pièce unique 1 rue du lavoir 78112 Saint-Germain-en-Laye Mareil-Marly 78750 Yvelines Île-de-France

Visite libre

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