Lattes

LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE PRINTEMPS

390, route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-29 2026-04-30

Ne manquez pas les atelier et visite animée pour les vacances de printemps au site archéologique Lattara Musée Henri Prades !

Ne manquez pas les atelier et visite animée pour les vacances de printemps au site archéologique Lattara Musée Henri Prades !

► Les ateliers

• Lundi 20 avril à 14h → Décors peints de céramique grecque, dès 8 ans.

• Mercredi 22 avril à 14h → Mosaïque romaine, dès de 8 ans avec un adulte.

• Vendredi 24 avril à 14h → Fabrication d’une fibule gallo-romaine, dès de 8 ans.

• Lundi 27 avril à 14h → Peinture pariétale préhistorique, dès de 7 ans.

• Mercredi 29 avril à 14h → Écritures anciennes, dès de 8 ans.

• Jeudi 30 avril à 14h → Décors peints de la faïence languedocienne, dès de 8 ans.

► Les visites

● Dimanche 19 avril à 15h → Visite guidée du site archéologique Lattara.

● Vendredi 24 avril à 10h30 → Visite Les petits explorateurs de Lattara de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Sur réservation

TARIFS ATELIERS

• Plein tarif 4,00€

• Tarif Pass Métropole 3,00€, sur présentation de la carte Pass Métropole

TARIFS VISITES GUIDÉES

• Plein tarif 6,00€

• Tarif Pass Métropole 4,50€, sur présentation de la carte Pass Métropole .

390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 54 78 26

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English :

Don’t miss our spring break workshops and guided tours of the Lattara archaeological site Musée Henri Prades!

L’événement LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE PRINTEMPS Lattes a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER