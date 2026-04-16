LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE PRINTEMPS Lattes
LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE PRINTEMPS Lattes dimanche 19 avril 2026.
Lattes
LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE PRINTEMPS
390, route de Pérols Lattes Hérault
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-29 2026-04-30
Ne manquez pas les atelier et visite animée pour les vacances de printemps au site archéologique Lattara Musée Henri Prades !
Ne manquez pas les atelier et visite animée pour les vacances de printemps au site archéologique Lattara Musée Henri Prades !
► Les ateliers
• Lundi 20 avril à 14h → Décors peints de céramique grecque, dès 8 ans.
• Mercredi 22 avril à 14h → Mosaïque romaine, dès de 8 ans avec un adulte.
• Vendredi 24 avril à 14h → Fabrication d’une fibule gallo-romaine, dès de 8 ans.
• Lundi 27 avril à 14h → Peinture pariétale préhistorique, dès de 7 ans.
• Mercredi 29 avril à 14h → Écritures anciennes, dès de 8 ans.
• Jeudi 30 avril à 14h → Décors peints de la faïence languedocienne, dès de 8 ans.
► Les visites
● Dimanche 19 avril à 15h → Visite guidée du site archéologique Lattara.
● Vendredi 24 avril à 10h30 → Visite Les petits explorateurs de Lattara de 3 à 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Sur réservation
TARIFS ATELIERS
• Plein tarif 4,00€
• Tarif Pass Métropole 3,00€, sur présentation de la carte Pass Métropole
TARIFS VISITES GUIDÉES
• Plein tarif 6,00€
• Tarif Pass Métropole 4,50€, sur présentation de la carte Pass Métropole .
390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 54 78 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Don’t miss our spring break workshops and guided tours of the Lattara archaeological site Musée Henri Prades!
L’événement LATTARA ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES DE PRINTEMPS Lattes a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
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