Lau Rhina + Amalia Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Lau Rhina + Amalia

Vendredi 20 novembre 2026 de 20h à 23h. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 23:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Gratuit sur réservation

Un rap aux multiples influences





Lau Rinha est une artiste complète, qui peut passer du chant au rap en tout aisance. Auteure-interprète, elle est basée dans le sud de la France et représente fièrement un cocktail culturel et musical.

Lau Rinha c’est à la fois Marseille dans sa vie, le Maroc dans ses origines, le Brésil dans son coeur et le Hip-hop comme trajectoire.



Elle navigue dans cet univers depuis une dizaine d’années en pratiquant le breakdance avec Marginalz Crew. Le Rap s’est ajouté en 2016 comme une évidence. Passionnée et toujours à mille à l’heure, elle ne cesse de cumuler les projets, les morceaux, les clips, les freestyles sans compter les nombreux concerts en France mais aussi à l’étranger (Maroc, Brésil, Espagne…) qui renforcent son amour pour la scène.



Lau Rinha de par son histoire et ses expériences porte de fortes valeurs elle aime accueillir et recevoir. Le partage fait partie d’elle. Lau Rinha se sert de l’écriture pour se mettre à nu et sortir de sa carapace. Elle défend son art avec conviction et amour du son.





Un rap marseillais engagé





L’une a le soleil au ciel, l’autre dans le coeur. L’une a des quartiers cosmopolites et populaires, l’autre des chansons altruistes et sincères. Entre Amalia et Marseille, sa ville natale et résolument de coeur, il y a de multiples similitudes. Marseille est peu docile, Amalia dure à apprivoiser. Amalia est sensible, Marseille est vraie. Amalia vient de cette terre qui a enfanté les plus grands rappeurs. Elle en est surtout la relève et ne compte rien lâcher.



Droite, déterminée et combative, Amalia est avant tout une sportive. La scène, sa nouvelle arène. Son ambition ? Se donner autant qu’il le faudra pour que personne n’ait rien à lui reprocher. Car elle s’est donné un but représenter la jeunesse.



Avec ce deuxième EP, Comme toi, Amalia est la nouvelle porte-voix d’une génération engagée mais qui n’a jamais cessé de se battre pour s’en sortir. Son arme de lutte sont ses carnets. Son exutoire, ses pensées accouchées sur papier.



Amalia c’est Amélie, cette Marseillaise pleine de vie aux titres rappés comme chantés.

Écoutées par des auditeurs et auditrices qui l’ont peut-être connu via ses freestyles sur TikTok ou avec Petite Nana, son premier EP ; Amalia est cette femme touchante aux textes percutants et avec un deuxième EP, résolument tourné vers les autres ces autres avec qui l’on doit et devrait cohabiter, ces autres qui nous permettent de nous comprendre. .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr

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English :

Free on reservation

L’événement Lau Rhina + Amalia Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille