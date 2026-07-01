L’Auberge Horizon fête ses 1 an Le Bourg Golinhac

Informations pratiques

Golinhac

L’Auberge Horizon fête ses 1 an

Le Bourg Auberge L’Horizon Golinhac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans une ambiance guinguette et chapeaux de paille, venez célébrer les 1an de l’Auberge Horizon.

Au programme

Dès 17h Début des festivités avec animations musicales et possibilité de ramener son mölkky

19h Concert Les Mal Barrés (Reprises Pop-Rock)

21h30 Concert The Max Crimson Band (Blues Rock)

Restauration et buvette sur place. .

Le Bourg Auberge L’Horizon Golinhac 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 51 63 68 aubergehorizon@gmail.com

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English :

Come celebrate Auberge Horizon’s first anniversary in a casual, open-air setting with straw hats.

L’événement L’Auberge Horizon fête ses 1 an Golinhac a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)