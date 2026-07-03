Informations pratiques

Golinhac

Festi Rando Le chemin des croix de Golinhac

Golinhac Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Connaissez-vous vraiment les paysages qui vous entourent et l’histoire de leur formation ? Laissez-vous guider au fil d’une randonnée unique pour percer tous les mystères du plateau de Golinhac, au fil du chemin des croix.

. Date et heure Samedi 1er août à 16h

. Lieu de départ de la randonnée Golinhac (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 10 km Dénivelé 128 m Durée approximative totale 3h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Golinhac 12140 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you really know the landscapes around you and the history of how they were formed? Let us guide you on a unique hike to uncover all the mysteries of the Golinhac Plateau along the Way of the Cross.

L’événement Festi Rando Le chemin des croix de Golinhac Golinhac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)