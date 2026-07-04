Informations pratiques

Golinhac

Les Balades Musicales en Aveyron Cap sur la méditerranée

Salle des fêtes Golinhac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Un jeune pianiste vous amène découvrir des œuvres méditerranéenne.

Notre pianiste jeune talent 2026 , venant du Cantal voisin vous embarquera sur la Méditerranée, à travers un florilège d’œuvres espagnoles, italiennes, françaises, et à l’arrivée, l’étonnant trio de Nino Rota, célèbre pour ses musiques de films tels Le Parrain ou Le Guépard . Entrée libre

Scarlatti Sonates K.9 et K.380

Albéniz Fête dieu à Séville Jerez (extraits d’Iberia)

Ravel Alborada del Gracioso

Respighi Notturno

Rota Trio pour clarinette, violoncelle et piano .

Salle des fêtes Golinhac 12140 Aveyron Occitanie

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English :

A young pianist takes you on a journey through Mediterranean works.

L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Cap sur la méditerranée Golinhac a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)