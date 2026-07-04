Les Balades Musicales en Aveyron Cap sur la méditerranée Golinhac
dimanche 2 août 2026 · Golinhac
Informations pratiques
Golinhac
Les Balades Musicales en Aveyron Cap sur la méditerranée
Salle des fêtes Golinhac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Un jeune pianiste vous amène découvrir des œuvres méditerranéenne.
Notre pianiste jeune talent 2026 , venant du Cantal voisin vous embarquera sur la Méditerranée, à travers un florilège d’œuvres espagnoles, italiennes, françaises, et à l’arrivée, l’étonnant trio de Nino Rota, célèbre pour ses musiques de films tels Le Parrain ou Le Guépard . Entrée libre
Scarlatti Sonates K.9 et K.380
Albéniz Fête dieu à Séville Jerez (extraits d’Iberia)
Ravel Alborada del Gracioso
Respighi Notturno
Rota Trio pour clarinette, violoncelle et piano .
Salle des fêtes Golinhac 12140 Aveyron Occitanie
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English :
A young pianist takes you on a journey through Mediterranean works.
L’événement Les Balades Musicales en Aveyron Cap sur la méditerranée Golinhac a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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