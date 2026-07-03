Informations pratiques

Golinhac

Festi Rando Panora-marche à Golinhac

Golinhac Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Savez-vous comment se sont façonnés les paysages qui vous entourent ? Laissez-vous guider au fil d’une randonnée unique pour percer tous les secrets des Gorges du Lot.

. Date et heure Jeudi 13 août à 9h30

. Lieu de départ de la randonnée Golinhac (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 6.5 km Dénivelé 243 m Durée approximative 2h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Golinhac 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you know how the landscapes around you were formed? Let us guide you on a unique hike to uncover all the secrets of the Lot Gorges.

L’événement Festi Rando Panora-marche à Golinhac Golinhac a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)