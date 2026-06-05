L’AUDE A LA BIO 2026 Couiza
L’AUDE A LA BIO 2026 Couiza samedi 1 août 2026.
Couiza
L’AUDE A LA BIO 2026
Rue du Parc Couiza Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 01:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Créée par Nature & Progrès Aude, la Foire bio de Couiza accueille 4000 visiteur-euses et réunit environ 130 exposant. es soigneusement sélectionné. es pour leurs pratiques respectueuses de l’environnement.
Stands de restauration et buvette Bio sur place ! Entrée participation libre.
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Rue du Parc Couiza 11190 Aude Occitanie +33 6 51 52 27 23 foire@np11.org
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English :
Created by Nature & Progrès Aude, the Couiza Organic Fair welcomes 4,000 visitors and brings together some 130 exhibitors carefully selected for their environmentally-friendly practices.
Organic food and refreshment stands on site! Free admission.
L’événement L’AUDE A LA BIO 2026 Couiza a été mis à jour le 2026-06-05 par