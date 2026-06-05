Couiza

L’AUDE A LA BIO 2026

Rue du Parc Couiza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Créée par Nature & Progrès Aude, la Foire bio de Couiza accueille 4000 visiteur-euses et réunit environ 130 exposant. es soigneusement sélectionné. es pour leurs pratiques respectueuses de l’environnement.

Stands de restauration et buvette Bio sur place ! Entrée participation libre

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Rue du Parc Couiza 11190 Aude Occitanie +33 6 51 52 27 23 foire@np11.org

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English :

Created by Nature & Progrès Aude, the Couiza Organic Fair welcomes 4,000 visitors and brings together some 130 exhibitors carefully selected for their environmentally-friendly practices.

Organic food and refreshment stands on site! Free admission

L’événement L’AUDE A LA BIO 2026 Couiza a été mis à jour le 2026-06-05 par