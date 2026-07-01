Informations pratiques

Launac

LAUNAC EN FÊTE

HALLE Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Nous vous donnons rendez-vous les 31 juillet, 1er et 2 août pour notre traditionnelle FÊTE LOCALE de Launac !

Nous avons hâte de vous retrouver pour ces 3 jours placés sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur ! IMPORTANT INSCRIPTIONS Quand ? À partir du mercredi 8 juillet. Comment ? Par téléphone ou en ligne. Avis aux gourmands ! Des food trucks seront présents le dimanche soir pour régaler vos papilles et clôturer ce week-end en beauté. .

HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

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English :

We look forward to seeing you on July 31, August 1, and 2 for our traditional Launac LOCAL FESTIVAL!

L’événement LAUNAC EN FÊTE Launac a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE