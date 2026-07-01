LAUNAC EN FÊTE Launac
vendredi 31 juillet 2026 · Launac
Informations pratiques
Launac
LAUNAC EN FÊTE
HALLE Launac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Nous vous donnons rendez-vous les 31 juillet, 1er et 2 août pour notre traditionnelle FÊTE LOCALE de Launac !
Nous avons hâte de vous retrouver pour ces 3 jours placés sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur ! IMPORTANT INSCRIPTIONS Quand ? À partir du mercredi 8 juillet. Comment ? Par téléphone ou en ligne. Avis aux gourmands ! Des food trucks seront présents le dimanche soir pour régaler vos papilles et clôturer ce week-end en beauté. .
HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
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English :
We look forward to seeing you on July 31, August 1, and 2 for our traditional Launac LOCAL FESTIVAL!
L’événement LAUNAC EN FÊTE Launac a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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