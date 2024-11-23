LAURA CALU – ESPACE ENCAN – Auditorium La Rochelle

LAURA CALU Début : 2026-05-07 à 20:30. Tarif : – euros.

TAL TICKET PRÉSENTE : LAURA CALU Selon le pouce levé ou baissé par la plèbe, la mise à mort n’est jamais très loin.Laura entre dans l’arène pour se battre contre les incohérences de son époque, mais surtout contre ses propres contradictions. « Ouais enfin en attendant elle est bien contente d’y être dans l’arène. » Bah non. Si, en fait si. Spectacle clairement déconseillé aux enfants (-14)DistributionDe et avec LAURA CALUMise en scène : Arthur CHEVALIER

ESPACE ENCAN – Auditorium QUAI LOUIS PRUNIER 17000 La Rochelle 17