Laura Calu Le Forum Le Mans
Laura Calu Le Forum Le Mans vendredi 29 mai 2026.
Laura Calu
Le Forum Centre des Expositions, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 27 – 27 – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Laura Calu au Mans !!!
RDV le Vendredi 29 mai 2026 à 20h30, au Forum. .
Le Forum Centre des Expositions, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Laura Calu at Le Mans!!!
German :
Laura Calu in Le Mans!!!
Italiano :
Laura Calu a Le Mans!
Espanol :
Laura Calu en Le Mans
L’événement Laura Calu Le Mans a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Le Mans