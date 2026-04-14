LAURA LAUNE – GLORY ALLELUIA, Le Royal, Biarritz
LAURA LAUNE – GLORY ALLELUIA, Le Royal, Biarritz dimanche 19 avril 2026.
LAURA LAUNE – GLORY ALLELUIA Dimanche 19 avril, 16h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00
venez découvrir la comédienne Laura Laune en direct du Zénith Arena de Lille, pour son ultime spectacle !
Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://achat.royal-biarritz.com/reserver/F633380/D1776607200/VF/2238028/ »}]
Spectacle au cinéma Le Royal LAURA LAUNE – GLORY ALLELUIA
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