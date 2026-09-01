LAURE DU CONTE Médiathèque La Grange Fay-de-Bretagne
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque La Grange · Fay-de-Bretagne
Informations pratiques
Fay-de-Bretagne
LAURE DU CONTE
Médiathèque La Grange 2 Rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-09-16
institutrice et bénévole à la médiathèque, Laure, emporte les enfants dans la magie des histoires sur papa, maman et toute la famille.
Ouvert à tous les enfants, dès 2 ans, entrée libre (vous n’avez pas besoin d’être inscrit à la médiathèque).
Vos enfants peuvent rester pour une ou plusieurs histoires qui seront lues de 10h30 à 12h. .
Médiathèque La Grange 2 Rue Georges Sicard Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 33 65
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English :
laure, a teacher and volunteer at the media library, takes the children into the magic of stories about mom, dad and the whole family.
L’événement LAURE DU CONTE Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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