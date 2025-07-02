Laurent Arnoult dans L’important c’est l’essentiel Compiègne

Laurent Arnoult dans L'important c'est l'essentiel Compiègne jeudi 22 janvier 2026.

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20€

20:00:00

22 janvier 2026

Auteur Laurent Arnoult

Genre One Man show

Laurent Arnoult est un véritable show-man qui séduit toutes les tranches d’âge !

L’humoriste Alsacien, haut comme trois pommes, mais avec une répartie à l’emporte pièce, analyse notre monde actuel… et il préfère en rire !

Après avoir rempli 2 fois le Zénith de Strasbourg et écrit 3 comédies (pièces de théâtre dans lesquelles il a également joué), il remonte sur scène avec un nouveau one man show qui célèbre ses 20 ans de carrière !

Laurent s’inspire des gens, de leur quotidien, et souvent… ça l’énerve !

Le sport, instagram, les animaux, la chanson française, et bien évidemment l’Alsace (avec son célèbre personnage du bistro de Marcel) sont une partie des sujets qu’il aborde.

Un seul conseil Venez le découvrir !

Spectacle tout public (à partir de 9 ans) 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

