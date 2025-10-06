LAURENT BAFFIE – LA BARROISE Bar Le Duc

LAURENT BAFFIE Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

LAURENT BAFFIE « se pose des questions »Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scènepour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes.Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avecle public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vousdépouiller…de rire !Durée 1h30Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans

LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55