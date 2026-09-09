Informations pratiques

Troyes

Laurent Baffie

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-15

Après le succès de son précédent spectacle Laurent Baffie se pose des questions , Laurent revient avec son tout nouveau spectacle Oh P***** Laurent .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Laurent Baffie Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne