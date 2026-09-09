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AGENDA · Troyes

Laurent Baffie Troyes

mardi 15 septembre 2026 · Troyes

Laurent Baffie Troyes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
32 32 32 Tarif de base plein tarif

Troyes

Laurent Baffie

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 32 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-15

Après le succès de son précédent spectacle Laurent Baffie se pose des questions , Laurent revient avec son tout nouveau spectacle Oh P***** Laurent   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Laurent Baffie Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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