Laurent Coulondre, Christelle Raquillet & Ruy Adrian Lopez Nussa JASS CLUB PARIS Paris

‘Traficando’ (avant-première)

A force de se croiser dans les festivals aux quatre coins du globe, Laurent & Ruy ont finalement décidé d’unir leurs forces, leurs compositions et leurs univers pour proposer « Traficando ». Une dynamite made in Cuba et France qui présente un répertoire varié : groove, mélodies, clins d’œils à la chanson française et sud-américaine… un mélange de tout ce qu’ils aiment pour proposer un menu ensoleillé et croquant.

Shifting Lights

Au fil d’un répertoire coloré et entraînant, Laurent et Christelle vous invitent à voyager sous différentes lumières, d’un chaleureux soleil d’après-midi à la calme lueur d’une bougie un soir d’hiver. Les heures de la journée et de la nuit défilent au cours de cet album, pour un moment d’évasion aux rythmiques latines et aux couleurs changeantes.

Christelle Raquillet / flûtes

Laurent Coulondre / piano

Ruy Adrian Lopez Nussa / batterie, percussions

& Guests

Soirée carte blanche à Laurent Coulondre, réunissant ses deux projets en duo avec Ruy Adrian Lopez Nussa et Christelle Raquillet, pour former un trio inédit à découvrir.

Le samedi 07 mars 2026

de 20h30 à 21h30

payant Tarif réduit : 19 EUR

Tarif plein : 22 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



