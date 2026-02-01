Laurent Coulondre, Christelle Raquillet & Ruy Adrian Lopez Nussa JASS CLUB PARIS Paris
Laurent Coulondre, Christelle Raquillet & Ruy Adrian Lopez Nussa JASS CLUB PARIS Paris samedi 7 mars 2026.
‘Traficando’ (avant-première)
A force de se croiser dans les festivals aux quatre coins du globe, Laurent & Ruy ont finalement décidé d’unir leurs forces, leurs compositions et leurs univers pour proposer « Traficando ». Une dynamite made in Cuba et France qui présente un répertoire varié : groove, mélodies, clins d’œils à la chanson française et sud-américaine… un mélange de tout ce qu’ils aiment pour proposer un menu ensoleillé et croquant.
Shifting Lights
Au fil d’un répertoire coloré et entraînant, Laurent et Christelle vous invitent à voyager sous différentes lumières, d’un chaleureux soleil d’après-midi à la calme lueur d’une bougie un soir d’hiver. Les heures de la journée et de la nuit défilent au cours de cet album, pour un moment d’évasion aux rythmiques latines et aux couleurs changeantes.
Christelle Raquillet / flûtes
Laurent Coulondre / piano
Ruy Adrian Lopez Nussa / batterie, percussions
& Guests
Soirée carte blanche à Laurent Coulondre, réunissant ses deux projets en duo avec Ruy Adrian Lopez Nussa et Christelle Raquillet, pour former un trio inédit à découvrir.
Le samedi 07 mars 2026
de 20h30 à 21h30
Le samedi 07 mars 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 19 EUR
Tarif plein : 22 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
