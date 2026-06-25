Laurent Grzybowski en concert Rue Notre-Dame Guingamp
Laurent Grzybowski en concert Rue Notre-Dame Guingamp samedi 25 juillet 2026.
Guingamp
Laurent Grzybowski en concert
Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon Secours Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Laurent Grzybowski est un journaliste français (il fait actuellement partie de l’équipe de rédaction de l’hebdomadaire Témoignage chrétien), spécialiste des questions sociales et religieuses, auteur et conférencier. Il est aussi auteur-compositeur-interprète (nous connaissons tous certaines de ses chansons, comme Souffle imprévisible).
C’est avec cette dernière casquette qu’il viendra se produire à la Basilique de Guingamp. .
Rue Notre-Dame Basilique Notre-Dame de Bon Secours Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Laurent Grzybowski en concert Guingamp a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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