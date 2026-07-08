Masque et mise en scène Centre d’art Gwinzegal Guingamp
jeudi 23 juillet 2026 · Centre d'art Gwinzegal · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Masque et mise en scène
Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Avez-vous déjà remarqué les personnages sculptés sur le château de Pierre II ? Imaginez maintenant ceux qui pourraient habiter l’ancienne prison ! Après avoir fabriqué votre masque, vous explorerez le lieu pour vous mettre en scène, seul·e ou en groupe. .
Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78
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English :
L’événement Masque et mise en scène Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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