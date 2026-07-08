Masque et mise en scène Centre d’art Gwinzegal Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Masque et mise en scène

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Avez-vous déjà remarqué les personnages sculptés sur le château de Pierre II ? Imaginez maintenant ceux qui pourraient habiter l’ancienne prison ! Après avoir fabriqué votre masque, vous explorerez le lieu pour vous mettre en scène, seul·e ou en groupe. .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78

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English :

L’événement Masque et mise en scène Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol