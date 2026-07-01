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Voyages photographiques Centre d’art Gwinzegal Guingamp
jeudi 9 juillet 2026 · Centre d'art Gwinzegal · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Voyages photographiques
Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Laissez-vous surprendre et venez explorer différentes facettes de la photographie. Pour tous, à partir de 10 ans. .
Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78
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English :
L’événement Voyages photographiques Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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