Laurent Maur – Soundscape – 4tet Le Son de la Terre PARIS 05
Laurent Maur – Soundscape – 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 15 janvier 2026.
Soundscape 4tet c’est l’envie de jouer le Jazz de façon la plus ludique possible combinant les outils de traitement sonore d’aujourd’hui et le savoir faire des 4 musiciens qui ont été appelés à jouer de multiples esthétiques au cours de leur parcours ( Jazz , bebop, musiques bresiliennes , latines, funk…).
laurent maur : Harmonicas/harmonica electronique
Emilie Calmé : Flutes /Bansuri
Curtis Efoua Ela: Batterie
Clement Simon : Basse-synthé/ piano
« Laurent Maur est l’un des meilleurs harmonicistes de jazz de notre temps » – André Ceccarelli.
Le jeudi 15 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
payant
25 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-15T21:00:00+01:00
fin : 2026-01-15T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-15T20:00:00+02:00_2026-01-15T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05