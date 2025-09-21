Laurent Maur – Soundscape – 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

Laurent Maur – Soundscape – 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 15 janvier 2026.

Soundscape 4tet c’est l’envie de jouer le Jazz de façon la plus ludique possible combinant les outils de traitement sonore d’aujourd’hui et le savoir faire des 4 musiciens qui ont été appelés à jouer de multiples esthétiques au cours de leur parcours ( Jazz , bebop, musiques bresiliennes , latines, funk…).

laurent maur : Harmonicas/harmonica electronique

Emilie Calmé : Flutes /Bansuri

Curtis Efoua Ela: Batterie

Clement Simon : Basse-synthé/ piano

« Laurent Maur est l’un des meilleurs harmonicistes de jazz de notre temps » – André Ceccarelli.

Le jeudi 15 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05