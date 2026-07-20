Laurent Rousseau concert de guitare Improvisé Route d’Espinasse Aubusson-d’Auvergne

Informations pratiques

Aubusson-d’Auvergne

Laurent Rousseau concert de guitare Improvisé

Route d’Espinasse Eglise Notre Dame d’Espinasse Aubusson-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 20:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Laurent Rousseau, auteur entre autre de la Minute Utile du Musicien, donnera un concert de guitare improvisé dans le cadre restauré de l’Eglise Notre Dame d’Espinasse.

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Route d’Espinasse Eglise Notre Dame d’Espinasse Aubusson-d’Auvergne 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 04 22 44 mairiedaubussondauv@free.fr

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English :

Laurent Rousseau, author of *La Minute Utile du Musicien* and other works, will give an improvised guitar concert in the restored setting of the Notre Dame d’Espinasse Church.

L’événement Laurent Rousseau concert de guitare Improvisé Aubusson-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-07-20 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez