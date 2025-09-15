Laurent Voulzy La Souterraine

Laurent Voulzy La Souterraine vendredi 6 mars 2026.

Laurent Voulzy

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Après un long et très beau voyage en concerts dans les cathédrales et églises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie lui a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, ses rêves acoustiques et ses rêves électriques.

Laurent Voulzy revient sur les scènes des théâtres. Un rendez-vous unique avec un artiste hors du temps, qui fait de la scène un écrin pour ses harmonies envoûtantes, où ses chansons prennent une autre dimension, entre ballades rêveuses et envolées lumineuses. .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

English : Laurent Voulzy

German : Laurent Voulzy

Italiano :

Espanol : Laurent Voulzy

L’événement Laurent Voulzy La Souterraine a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien