LAURENT VOULZY Palais des Congrès Perpignan

LAURENT VOULZY Palais des Congrès Perpignan mercredi 7 janvier 2026.

Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 54 – 54 – 63

Début : 2026-01-07 20:29:00
fin : 2026-01-07

2026-01-07

Palais des Congrès Voulzy, en toute intimité
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 

English :

Palais des Congrès Voulzy, in all intimacy

German :

Palais des Congrès Voulzy, ganz privat

Italiano :

Palazzo dei Congressi Voulzy, in tutta intimità

Espanol :

Palacio de Congresos Voulzy, en la intimidad

