Laurent Voulzy Roubaix

Laurent Voulzy

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18 22:00:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-03-19

Laurent Voulzy, l’un des grands poètes mélodiques de la chanson française, fera escale à Roubaix pour deux soirées d’exception. Après avoir illuminé les cathédrales et les théâtres de France, il reprend la route avec une tournée qui sonne comme un retour à l’essentiel des mélodies intemporelles, des harmonies envoûtantes et une voix douce capable de traverser les générations.

Cette venue au Colisée s’inscrit dans une longue histoire musicale, marquée par une amitié fidèle avec Alain Souchon, lui-même venu enchanter cette scène à quatre reprises. Ensemble, ils ont signé certaines des plus belles pages de la chanson française, de _Rockollection_ à _Belle-Île-en-Mer_, _Marie-Galante_, mariant poésie et mélodie pour toucher directement le cœur du public.

Seul cette fois sous les projecteurs roubaisiens, Laurent Voulzy nous invite à un voyage musical entre ballades rêveuses et envolées lumineuses. Ses chansons, portées par des arrangements raffinés et une sensibilité singulière, prennent une intensité nouvelle dans ce cadre intimiste. L’occasion de savourer des classiques comme _Le Soleil Donne_ ou _Jeanne_, mais aussi de découvrir ses dernières créations.

Dans l’écrin chaleureux et l’acoustique précieuse du Colisée, laissez-vous porter par la voix, l’énergie et la générosité d’un artiste rare et profondément attachant. Une promesse de soirée suspendue, teintée de nostalgie heureuse et de magie inoubliable.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Laurent Voulzy, one of the great melodic poets of French chanson, makes a stopover in Roubaix for two exceptional evenings. After lighting up the cathedrals and theaters of France, he’s back on the road with a tour that sounds like a return to the essentials: timeless melodies, bewitching harmonies and a gentle voice capable of crossing generations.

This appearance at the Colisée is part of a long musical history, marked by a loyal friendship with Alain Souchon, who himself has graced this stage on four occasions. Together, they have written some of the most beautiful pages of French chanson, from _Rockollection_ to _Belle-Île-en-Mer_, _Marie-Galante_, combining poetry and melody to touch the hearts of audiences.

Alone this time under the Roubaix spotlight, Laurent Voulzy invites us on a musical journey between dreamy ballads and luminous flights of fancy. His songs, with their refined arrangements and singular sensibility, take on a new intensity in this intimate setting. An opportunity to savor classics such as _Le Soleil Donne_ and _Jeanne_, as well as to discover his latest creations.

In the warm setting and precious acoustics of the Colisée, let yourself be carried away by the voice, energy and generosity of a rare and deeply engaging artist. A promise of a suspended evening, tinged with happy nostalgia and unforgettable magic.

German :

Laurent Voulzy, einer der großen melodischen Poeten des französischen Chansons, wird für zwei außergewöhnliche Abende in Roubaix Halt machen. Nachdem er die Kathedralen und Theater Frankreichs erleuchtet hat, kehrt er nun mit einer Tournee auf die Straße zurück, die wie eine Rückkehr zum Wesentlichen klingt: zeitlose Melodien, bezaubernde Harmonien und eine sanfte Stimme, die Generationen überdauern kann.

Der Besuch im Colisée ist Teil einer langen musikalischen Geschichte, die von einer treuen Freundschaft mit Alain Souchon geprägt ist, der selbst viermal auf dieser Bühne stand und sie verzauberte. Gemeinsam haben sie einige der schönsten Seiten des französischen Chansons geschrieben, von _Rockollection_ über _Belle-Île-en-Mer_ bis hin zu _Marie-Galante_, wobei sie Poesie und Melodie miteinander verbinden, um direkt das Herz des Publikums zu berühren.

Diesmal allein im Scheinwerferlicht von Roubaix, lädt uns Laurent Voulzy zu einer musikalischen Reise zwischen verträumten Balladen und leuchtenden Höhenflügen ein. Seine Lieder, die von raffinierten Arrangements und einer einzigartigen Sensibilität getragen werden, gewinnen in diesem intimen Rahmen eine neue Intensität. Eine Gelegenheit, Klassiker wie _Le Soleil Donne_ oder _Jeanne_ zu genießen, aber auch seine neuesten Kreationen zu entdecken.

Lassen Sie sich von der Stimme, der Energie und der Großzügigkeit eines seltenen und zutiefst fesselnden Künstlers in der warmen Umgebung und der wertvollen Akustik des Colisée tragen. Ein Versprechen für einen schwebenden Abend, der von glücklicher Nostalgie und unvergesslicher Magie geprägt ist.

Italiano :

Laurent Voulzy, uno dei grandi poeti melodici della chanson francese, farà tappa a Roubaix per due serate eccezionali. Dopo aver illuminato le cattedrali e i teatri di Francia, torna sulla strada con un tour che suona come un ritorno all’essenziale: melodie intramontabili, armonie incantate e una voce gentile capace di attraversare le generazioni.

Questa apparizione al Colisée fa parte di una lunga storia musicale, segnata da una fedele amicizia con Alain Souchon, che a sua volta ha calcato questo palco in quattro occasioni. Insieme hanno scritto alcune delle più belle pagine della chanson francese, da _Rockollection_ a _Belle-Île-en-Mer_ e _Marie-Galante_, unendo poesia e melodia per toccare il cuore del pubblico.

Questa volta da solo sotto i riflettori di Roubaix, Laurent Voulzy ci invita a un viaggio musicale tra ballate sognanti e luminosi voli di fantasia. Le sue canzoni, con i loro arrangiamenti raffinati e la loro singolare sensibilità, assumono una nuova intensità in questo ambiente intimo. Un’occasione per assaporare classici come _Le Soleil Donne_ e _Jeanne_, ma anche per scoprire le sue ultime creazioni.

Nella calda cornice e nella preziosa acustica del Colisée, lasciatevi trasportare dalla voce, dall’energia e dalla generosità di un’artista rara e profondamente coinvolgente. Una promessa di serata sospesa, che si tinge di felice nostalgia e di indimenticabile magia.

Espanol :

Laurent Voulzy, uno de los grandes poetas melódicos de la chanson francesa, hará escala en Roubaix para dos veladas excepcionales. Después de iluminar las catedrales y los teatros de Francia, vuelve a la carretera con una gira que suena a vuelta a lo esencial: melodías intemporales, armonías hechizantes y una voz suave capaz de atravesar generaciones.

Esta aparición en el Coliseo se inscribe en una larga historia musical, marcada por una leal amistad con Alain Souchon, que ha pisado este escenario en cuatro ocasiones. Juntos han escrito algunas de las páginas más bellas de la chanson francesa, desde _Rockollection_ hasta _Belle-Île-en-Mer_ y _Marie-Galante_, combinando poesía y melodía para llegar al corazón del público.

Esta vez solo en Roubaix, Laurent Voulzy nos invita a un viaje musical entre baladas de ensueño y luminosos vuelos de fantasía. Sus canciones, con sus refinados arreglos y su singular sensibilidad, adquieren una nueva intensidad en este marco íntimo. Una oportunidad para saborear clásicos como _Le Soleil Donne_ y _Jeanne_, así como para descubrir sus últimas creaciones.

En el cálido marco y la preciosa acústica del Coliseo, déjese llevar por la voz, la energía y la generosidad de un artista poco común y profundamente cautivador. Una promesa de velada suspendida, teñida de feliz nostalgia y magia inolvidable.

L’événement Laurent Voulzy Roubaix a été mis à jour le 2025-10-15 par Hauts-de-France Tourisme