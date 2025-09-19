Laurie Peret Cnetre Culturel Yves Furet La Souterraine

Laurie Peret

Cnetre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

A bientôt quelque part le nouveau spectacle stand-up musical de Laurie Peret.

Si on la connaissait jusque-là en maman godiche débordée, Laurie Peret quitte le personnage pour se présenter en tant que femme seule, quarantenaire. De son inaptitude à tenir une maison seule, en passant par ses addictions contre lesquelles elle lutte une semaine sur deux, son amour pour les mecs dangereux ou l’histoire complexe de sa naissance, elle nous dépeint son quotidien comme « un enchaînement de catastrophes divertissantes dont elle est l’unique responsable ».

Un deuxième show efficace, bien plus stand-up que le premier, mais toujours aussi musical. on y retrouve ses chansons derrière un petit piano., sa marque de fabrique, même si cette fois il ne s’agit plus d’un jouet mais d’un véritable instrument aux couleurs retro funk.

Tout public (à partir de 12 ans). Durée 1h20 .

Cnetre Culturel Yves Furet 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

