Lauris : Visite historique du village, Jardins du château de Lauris, Lauris

Informations pratiques

Lauris : Visite historique du village Samedi 19 septembre, 09h30 Jardins du château de Lauris Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Visite guidée historique sur le passé de Lauris depuis sa préhistoire, la visite se déroule dans le vieux village.

Jardins du château de Lauris Place du Chateau, 84360 Lauris, France Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490084048 http://www.couleur-garance.com De l’ancien château fort médiéval, détruit au XVIIIe siècle, subsistent les caves voûtées, des portes ainsi que des vestiges enterrés dans les niveaux inférieurs.

Le domaine se compose de trois parties : le château et ses dépendances au centre ; le Grand Jardin d’origine médiévale au nord-ouest ; le Jardin Neuf à l’est. Ce dernier est attesté au XVIIe siècle et complété au XVIIIe. Organisé en plusieurs terrasses, le Jardin Neuf conserve l’ensemble du système hydraulique avec mines, réservoirs, bassins décoratifs ou utilitaires ainsi que les deux fontaines monumentales.

Les jardins sont inscrits au titre des monuments historiques est ouverts à la visite. Le château ne visite pas. Parking au centre du village.

Visite guidée historique sur le passé de Lauris depuis sa préhistoire, la visite se déroule dans le vieux village.

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