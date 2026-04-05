L’Automnale d’Emeraude Kino 2026 Emeraude Cinéma Dinard

Dinard

L’Automnale d’Emeraude Kino 2026

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-04

Le festival du film allemand se tiendra du 04 au 10 novembre 2026.

Programmation à venir. .

Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 10 67 67

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English :

L’événement L’Automnale d’Emeraude Kino 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme