L’Automnale d’Emeraude Kino 2026 Emeraude Cinéma Dinard
L’Automnale d’Emeraude Kino 2026 Emeraude Cinéma Dinard mercredi 4 novembre 2026.
Dinard
L’Automnale d’Emeraude Kino 2026
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-04
Le festival du film allemand se tiendra du 04 au 10 novembre 2026.
Programmation à venir. .
Emeraude Cinéma 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 10 67 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’Automnale d’Emeraude Kino 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Événement Émeraude Cinéma Wedding nightmare, partie 2 PA de l’Hérmitage Dinard 4 mai 2026
- Evènement Emeraude Cinéma Siegfried Emeraude Cinémas Dinard 5 mai 2026
- Challenge Ludovic Martin 2026 Parc de Port-Breton Dinard 6 mai 2026
- Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle Palais des Arts et du Festival Dinard 6 mai 2026
- Concert Le BarokOpéra et Lucie de Saint-Vincent rue Faber Dinard 8 mai 2026