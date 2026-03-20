L’automne aux Tourbières Harricourt
L’automne aux Tourbières Harricourt jeudi 15 octobre 2026.
L’automne aux Tourbières
Harricourt Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Balade nature automnale , pour observer les arbres, les plantes, les oiseaux, les traces d’animaux, le sol et le paysage du site protégé des Tourbières des sources de la Bar. Parcours d’environ 4,5km .Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo. Bottes indispensables. Chiens non autorisés.
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Harricourt 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 06 20
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English :
Autumn nature walk to observe the trees, plants, birds, animal tracks, soil and landscape of the Tourbières des Sources de la Bar protected site. Approx. 4.5km in length, please bring appropriate footwear and clothing for the weather. Boots essential. Dogs not allowed.
L’événement L’automne aux Tourbières Harricourt a été mis à jour le 2026-03-19 par Ardennes Tourisme