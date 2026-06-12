L’Automne de la science dans les bibliothèques – La nature source d’inspiration

La bioinspiration consiste

à valoriser la richesse que le monde vivant peut apporter à l’humanité sur

l’ensemble du spectre du bien-être (matériel, intellectuel, émotionnel),

tout en respectant les objectifs de développement durable et en contribuant,

autant qu’il est possible, à la protection de la biosphère. Elle englobe de multiples domaines : industriels et technologiques certes mais également artistiques, esthétiques et culturels ! Elle peut inclure des utilisations directes de la nature, comme la bioassistance ou la biofabrication.

Cette automne, les bibliothèques vous invitent donc à explorer tout ce que peut nous inspirer la nature, à travers des conférences, des rencontres, des ateliers, des projections, des spectacles, et également des expériences immersives… mais surtout des événements toujours gratuits et accessibles à toutes et tous.

L’Automne de la science revient pour une nouvelle édition, cette année consacrée à la bioinspiration !

Du vendredi 11 septembre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00

Date(s) :



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