L’autorail du marché ! Le Chambon-sur-Lignon

L’autorail du marché !
Gare de Saint Agrève Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-08-22 12:45:00
Date(s) :
2026-08-22
Au départ de Saint Agrève, train autorail à destination du Chambon/Lignon pour le marché place des Balayes. Aller-retour dans la matinée.
Gare de Saint Agrève Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06
English :
From Saint Agrève, railcar train to Le Chambon/Lignon for the Place des Balayes market. Return trip in the morning.
