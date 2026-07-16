L’avancée du chantier de restauration de la locomotive à vapeur Pacific 231E41., Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF -, Saint-Pierre-des-Corps

Informations pratiques

L’avancée du chantier de restauration de la locomotive à vapeur Pacific 231E41. 19 et 20 septembre Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF – Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition des pièces restaurées au sein du hangar à avions. Explications et commentaires par les bénévoles de l’association. Visites libres et commentées. Venez découvrir le début de la reconstruction du tender. En partenariat avec la SNCF.

Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF – Rue de la Pichotière 37700 Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps 37700 Rabaterie Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://231e41.fr Bâtiment de 2 200 m² situé sur le site de l’ancien Magasin général de la SNCF 06 62 05 59 63

Exposition des pièces restaurées au sein du hangar à avions. Explications et commentaires par les bénévoles de l’association. Visites libres et commentées.

©AAATV-SPDC