L’avare, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

Informations pratiques

L’avare Vendredi 18 décembre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00

Une comédie de Molière.

Harpagon aime une seule chose plus que tout au monde : sa cassette, un trésor jalousement enterré dans son jardin. Harpagon, afin d’assurer sa fortune, sème un véritable chaos dans les relations familiales et amoureuses de son entourage. Dans cette comédie pleine de quiproquos et de rebondissements, Molière tourne au ridicule un défaut humain : l’avarice.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Comédie de Molière. Harpagon aime une seule chose plus que tout au monde : sa cassette, un trésor jalousement caché. Afin d’assurer sa fortune, il sème un véritable chaos dans ses relations

Adec