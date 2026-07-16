L’avare, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
vendredi 18 décembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes
Informations pratiques
L’avare Vendredi 18 décembre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-18T20:30:00+01:00 – 2026-12-18T22:00:00+01:00
Une comédie de Molière.
Harpagon aime une seule chose plus que tout au monde : sa cassette, un trésor jalousement enterré dans son jardin. Harpagon, afin d’assurer sa fortune, sème un véritable chaos dans les relations familiales et amoureuses de son entourage. Dans cette comédie pleine de quiproquos et de rebondissements, Molière tourne au ridicule un défaut humain : l’avarice.
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Comédie de Molière. Harpagon aime une seule chose plus que tout au monde : sa cassette, un trésor jalousement caché. Afin d’assurer sa fortune, il sème un véritable chaos dans ses relations
Adec
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo Station de métro Gros Chêne Rennes 16 juillet 2026
- Atelier mobile participatif d’auto-réparation de vélo, Station de métro Gros Chêne, Rennes 16 juillet 2026
- Atelier créations en argile Ferme de la héronière Rennes 16 juillet 2026
- Découverte des races de la ferme de la Bintinais, Place de la Mairie, Rennes 16 juillet 2026
- Caravane du sport Square du Docteur Fernand Jacq Rennes 16 juillet 2026