L’avenir c’était mieux avant! place Frédéric Mistral Fuveau
L’avenir c’était mieux avant! place Frédéric Mistral Fuveau mercredi 22 avril 2026.
Fuveau
L’avenir c’était mieux avant!
Mercredi 22 avril 2026 de 15h à 16h. place Frédéric Mistral Cour Ecole Arhur Rimbaud Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Dans un univers poétique et décalé, où les vinyles, les rires et les rimes s’envolent au tempo du jazz comme à celui du hip-hop, Filipon et son bon Cissous vont devoir travailler de concert pour accomplir les dernières volontés de Feu Hildegarde.
Par la compagnie les Vils Brequins Théâtre cirque musical tout public (à partir de 3ans) 1h00
Cette pièce de théâtre -cirque musical aux multiples influences met en scène la relation entre deux personnages et deux cultures Le maître et son valet, le jazz des années 30 et le Hip Hop, à travers Arts du Cirque, théâtre, danse et musique live.
En cas d’intempérie le spectacle sera déplacé dans la salle de la Galerie! .
place Frédéric Mistral Cour Ecole Arhur Rimbaud Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In a poetic, offbeat universe, where vinyl, laughter and rhymes soar to the beat of jazz and hip-hop, Filipon and his good friend Cissous must work together to fulfill the last wishes of the late Hildegarde.
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L’événement L’avenir c’était mieux avant! Fuveau a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Fuveau