L’avenir c’était mieux avant! place Frédéric Mistral Fuveau

Fuveau

L’avenir c’était mieux avant!

Mercredi 22 avril 2026 de 15h à 16h. place Frédéric Mistral Cour Ecole Arhur Rimbaud Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Dans un univers poétique et décalé, où les vinyles, les rires et les rimes s’envolent au tempo du jazz comme à celui du hip-hop, Filipon et son bon Cissous vont devoir travailler de concert pour accomplir les dernières volontés de Feu Hildegarde.

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Par la compagnie les Vils Brequins Théâtre cirque musical tout public (à partir de 3ans) 1h00

Cette pièce de théâtre -cirque musical aux multiples influences met en scène la relation entre deux personnages et deux cultures Le maître et son valet, le jazz des années 30 et le Hip Hop, à travers Arts du Cirque, théâtre, danse et musique live.



En cas d’intempérie le spectacle sera déplacé dans la salle de la Galerie! .

place Frédéric Mistral Cour Ecole Arhur Rimbaud Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In a poetic, offbeat universe, where vinyl, laughter and rhymes soar to the beat of jazz and hip-hop, Filipon and his good friend Cissous must work together to fulfill the last wishes of the late Hildegarde.

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L’événement L’avenir c’était mieux avant! Fuveau a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Fuveau