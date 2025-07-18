L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait Laval

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-08-29 11:30:00

2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Pendant les vacances scolaires, La Cité du Lait propose un atelier L’Aventure de Bari à la ferme les vendredis matin.

Assis face à un livre géant, les enfants assisteront à l’aventure de Bari l’éléphant qui quitte son cirque et découvre l’univers de la ferme. Après un goûter de produits laitiers, ils pourront se plonger dans les différents univers abordés lors du conte à travers une succession de petits jeux (puzzles, dominos…).

• Horaires de 10h à 11h30

• Tarif unique enfant & adulte 4 €

• Public de 3 à 5 ans

• Réservation obligatoire uniquement en ligne .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

Bari’s farm adventure at Cité du Lait

German :

Bari’s Abenteuer auf dem Bauernhof in der Cité du Lait

Italiano :

L’avventura di Bari nella fattoria della Cité du Lait

Espanol :

La aventura de Bari en la granja de la Cité du Lait

