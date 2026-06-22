L’AVPPS fête ses 30 ans expositions à Saint Sever Calvados Rue de l’Abbaye Noues de Sienne
L’AVPPS fête ses 30 ans expositions à Saint Sever Calvados Rue de l’Abbaye Noues de Sienne vendredi 3 juillet 2026.
Noues de Sienne
L’AVPPS fête ses 30 ans expositions à Saint Sever Calvados
Rue de l’Abbaye Celliers de l’Abbaye Noues de Sienne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Pour les 0 ans de l’AVPPS, retrouvez différentes expositions. Dans les celliers de l’Abbaye La céramiste Régine Ménétrier, des pièces en granit de Bernard Ampilhat, bas-relief en cire reproduisant le suaire de Turin par Ortaire de Coupigny, la peintre Martine Calb, le restaurateur et fabricant de
Pour les 0 ans de l’AVPPS, retrouvez différentes expositions. Dans les celliers de l’Abbaye La céramiste Régine Ménétrier, des pièces en granit de Bernard Ampilhat, bas-relief en cire reproduisant le suaire de Turin par Ortaire de Coupigny, la peintre Martine Calb, le restaurateur et fabricant de modèles réduits des années 40-50, Franck Bizet.
Dans la salle multi-activités le peintre Alain Dufailly et le sculpteur Alcime Rault et le peintre Alain Benoist. .
Rue de l’Abbaye Celliers de l’Abbaye Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie
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English : L’AVPPS fête ses 30 ans expositions à Saint Sever Calvados
To mark the AVPPS’s 30th anniversary, come and see a range of exhibitions. In the Abbey cellars: ceramicist Régine Ménétrier; granite pieces by Bernard Ampilhat; a wax bas-relief depicting the Shroud of Turin by Ortaire de Coupigny; painter Martine Calb; and the restorer and manufacturer of
L’événement L’AVPPS fête ses 30 ans expositions à Saint Sever Calvados Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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