L’AVPPS fête ses 30 ans randonnées et rallye pédestre à Saint Sever Calvados Saint Sever Calvados Noues de Sienne
L’AVPPS fête ses 30 ans randonnées et rallye pédestre à Saint Sever Calvados Saint Sever Calvados Noues de Sienne samedi 4 juillet 2026.
Noues de Sienne
L’AVPPS fête ses 30 ans randonnées et rallye pédestre à Saint Sever Calvados
Saint Sever Calvados 2 Rue du Cloître Noues de Sienne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pour cette nouvelle journée de fête des 0 ans de l’AVPPS, une randonnée vélo départ à 9h menée par Jean-Pierre Nourry de l’ACS, une trentaine de km. Au long de l’itinéraire quelques calvaires sont à remarquer. Ou Randonnée pédestre de 6km arrêts et commentaires aux lieux suivants arboretum
Pour cette nouvelle journée de fête des 0 ans de l’AVPPS, une randonnée vélo départ à 9h menée par Jean-Pierre Nourry de l’ACS, une trentaine de km. Au long de l’itinéraire quelques calvaires sont à remarquer. Ou Randonnée pédestre de 6km arrêts et commentaires aux lieux suivants arboretum, sanatorium, motte castrale, calvaire de Beauregard, Vierge à la Vilaine. (réservation conseillée pour cette randonnée au 02 1 68 55 7 ou 07 68 05 61 47)
l’après-midi à 16h, causerie autour du poète Jean Follain, animée par M. Leroux les Jardins dans la salle multi-activités. Présence également de l’auteur Jean-Noël Benoit pour son livre Corsaires dans la Manche Légende et réalité.
Rallye pédestre en famille organisé par la Vache qui Lit, animé par Patrick Wattercamps et Marie-Luce Métivier. Bulletin de participation à retirer à la salle multi-activités. .
Saint Sever Calvados 2 Rue du Cloître Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie
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English : L’AVPPS fête ses 30 ans randonnées et rallye pédestre à Saint Sever Calvados
To mark another day of celebrations for the AVPPS’s 30th anniversary, there will be a cycle ride starting at 9.00 am, led by Jean-Pierre Nourry of the ACS, covering around 30 km. Along the route, there are a number of wayside crucifixes worth noting. Alternatively, a 6 km walking tour with stops…
L’événement L’AVPPS fête ses 30 ans randonnées et rallye pédestre à Saint Sever Calvados Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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