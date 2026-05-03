LAZCAR VOLCANO & SANSEVERINO, PARC NELLY RODI, Aubergenville

LAZCAR VOLCANO & SANSEVERINO Dimanche 3 mai, 16h30 PARC NELLY RODI Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T16:30:00+02:00 – 2026-05-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T16:30:00+02:00 – 2026-05-03T18:30:00+02:00

Si Sanseverino a une habitude, c’est celle de se renouveler en permanence. C’est dans cet esprit qu’il croise la route de Lazcar Volcano, un brass band haut en couleurs. Son univers singulier et leur énergie collective mènent

à un projet commun : partager, en chansons et en cuivres, un regard décalé sur le futur qui nous attend.

Sur scène l’alchimie est évidente, les compositions du groupe portant les textes affutés du chanteur. Les influences circulent librement – de l’ethio jazz au Second Line de la Nouvelle-Orléans, du calypso aux rythmes latins –

et nourrissent aussi quelques pépites du répertoire de Sanseverino, revisitées pour l’occasion.

La puissance et l’énergie de Sanseverino et d’un brass band au service d’un propos qui questionne notre époque à travers une chronique imaginaire du monde de demain – tour à tour lugubre ou désopilant… chaque note venant colorer cette fresque satyrique.

Entre dystopies bancales et utopies fantasmées, Sanseverino & Lazcar

Volcano vous invitent à danser avec le futur, dès maintenant.

Voix, guitare, frottoir Stéphane Sanseverino | guitare électrique, voix Arnaud Vecrin | trompette, voix Cécile Thibert | trombone, voix Michel Berelowitch | saxophone alto, voix Jean-Michel Mercier | saxophone baryton, voix Jon Lopez de Vicuña | sousaphone, voix Brice Perda | percussions, voix Thibaut Gueriaux | batterie Côme Huveline

PARC NELLY RODI 78410 aubergenville Aubergenville 78410 Yvelines Île-de-France

LAZCAR VOLCANO & SANSEVERINO