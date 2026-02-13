Le 17 octobre Sébastien TEXIER avec Dreamers Quartet, la cave du jazz / Salle Sainte Anne, Lorrez-le-Bocage-Préaux

Le 17 octobre Sébastien TEXIER avec Dreamers Quartet Samedi 17 octobre, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Seine-et-Marne

Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

Début : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Le groupe, lors de son dernier passage, avait profondément marqué le public de la cave du jazz habitué à l’écoute, cest donc avec un très grand plaisir que nous les accueillerons à nouveau avec d’autres titres dans le cadre du festival JAZZ SUR SEINE 2026.

Sébastien TEXIER propose un Quartet organisé autour de Pierre DURAND (guitare), Olivier CAUDRON (orgue Hammond B3) et de Christophe MARGUET (batterie)

pour lequel il a imaginé de nouvelles compositions.

Les liens, les fils de ces nouvelles compositions sont le rêve mais aussi des hommages à de belles personnalités qui se sont battu pour la liberté ainsi que des moments forts et

positifs de l’histoire de l’humanité.

Dans notre monde contemporain, il est difficile de rêver, de s’évader… S.TEXIER a voulu réunir des compagnons/musiciens/rêveurs…

Olivier CAUDRON(org) invente des univers et des atmosphères particuliers qui ont inspiré S.TEXIER.

Christophe MARGUET(dr) participe depuis plusieurs années aux différents projets du leader. Il s’inscrit parfaitement dans la volonté de ce dernier de s’inspirer de la tradition

et de jouer la batterie de façon libre et moderne.

O. CAUDRON et C.MARGUET forment une magnifique rythmique qui permet aux solistes de s’envoler…

Pierre DURAND(g) est justement un grand soliste. Avec des racines ancrées dans le blues, il construit des improvisations limpides. Il modèle des phrases sinueuses faisant

apparaître de nouveaux paysages aux compositions de S.TEXIER.

La complicité et l’osmose entre ces quatre musiciens sont évidentes.

SEBASTIEN TEXIER a fait le choix d’une formation où l’imagination a une place prépondérante. La mélodie est au centre de ses nouvelles compositions et chaque

soliste peut s’y exprimer en toute liberté.

Sébastien TEXIER : sax alto, clarinette

Guillaume Durand : guitare

Olivier CAUDRON : orgue Hammond B3

Christophe MARGUET : batterie

