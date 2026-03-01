LE 1er KILOMÈTRE, la course solidaire avant le Semi La Grande Halle de la Villette Paris

N’hésite pas à venir accompagné de ton groupe de supporters, d’amis ou de tes proches, pour les mettre eux aussi à la course à pied et qui sait, les inciter à faire leur 1er kilomètre qui les mènera au HOKA Semi de Paris 2027 Objectif zéro pression, 100 % plaisir dans une ambiance solidaire la veille de ton semi.

Courir pour soutenir l’association ETENDART, qui accompagne les jeunes des quartiers populaires de Paris en utilisant le sport, l’art et la culture comme leviers d’émancipation et de confiance. Chaque inscription et chaque don permettront d’accompagner l’Etendart Running Club, créé pour encourager la pratique du running chez des jeunes parisiens issus de ces quartiers, via l’acquisition d’équipements essentiels pour se lancer (chaussures, textiles, matériel sportif…).

Un souvenir partagé avant ton semi À la veille de ton HOKA Semi de Paris, ce run solidaire est idéal pour te mettre en jambe avant le départ. Partage ta veille de course avec tes supporters, ta famille et tes amis, et mets les feux au vert avant le jour J.

Repars avec un cadeau

Un tirage au sort sera organisé parmi les participants avec 3 beaux cadeaux à gagner :

1 dossard pour le 10K Montmartre AG2R La Mondiale 2027

1 dossard pour le HOKA Semi de Paris 2027

1 paire de chaussures HOKA

On t’attend le samedi 7 mars à partir de 11h00

C’est quoi LE 1er KILOMÈTRE ? Un run sans chrono, sans classement, sans pression, la veille du HOKA Semi de Paris 2027. Une boucle d’un kilomètre à parcourir une ou plusieurs fois autour de la Grande Halle de La Villette.

Le samedi 07 mars 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit sous condition

Dès 5 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)

Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)

Vélib -> Metz – Marne (150.85m)

