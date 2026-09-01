Informations pratiques

Béziers

LE 20 C’EST LE VIN

place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dégustation de vin et tapas de la région, ambiance musicale avec radio Peinard Skyrock.

Le 20 c’est le vin revient sur la place de la Madeleine . Venez déguster les vins et tapas de la région dans une ambiance conviviale et musicale avec radio Peinard Skyrock.

Entrée libre. .

place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English : LE 20 C’EST LE VIN

Wine tasting and tapas from the region, musical ambiance with radio Peinard Skyrock.

L’événement LE 20 C’EST LE VIN Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34