LE 20 C’EST LE VIN Béziers
dimanche 20 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LE 20 C’EST LE VIN
place de la Madeleine Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dégustation de vin et tapas de la région, ambiance musicale avec radio Peinard Skyrock.
Le 20 c’est le vin revient sur la place de la Madeleine . Venez déguster les vins et tapas de la région dans une ambiance conviviale et musicale avec radio Peinard Skyrock.
Entrée libre. .
place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English : LE 20 C’EST LE VIN
Wine tasting and tapas from the region, musical ambiance with radio Peinard Skyrock.
L’événement LE 20 C’EST LE VIN Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34
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