UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

LE 20 C’EST LE VIN Béziers

dimanche 20 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
place de la Madeleine
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LE 20 C’EST LE VIN

place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dégustation de vin et tapas de la région, ambiance musicale avec radio Peinard Skyrock.
Le 20 c’est le vin revient sur la place de la Madeleine . Venez déguster les vins et tapas de la région dans une ambiance conviviale et musicale avec radio Peinard Skyrock.
Entrée libre.   .

place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LE 20 C’EST LE VIN

Wine tasting and tapas from the region, musical ambiance with radio Peinard Skyrock.

L’événement LE 20 C’EST LE VIN Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)