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Le 20, c’est le vin Les délices de Rocheclaire Thiviers

Le 20, c’est le vin Les délices de Rocheclaire Thiviers

Le 20, c’est le vin Les délices de Rocheclaire Thiviers dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Les délices de Rocheclaire

Adresse : 3 Rue Gabriel Péri

Ville : 24800 Thiviers

Département : Dordogne

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Thiviers

Le 20, c’est le vin

Les délices de Rocheclaire 3 Rue Gabriel Péri Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

2 vignerons passionnés partageront leur univers et leur amour du vin
Dégustations, échanges, convivialité
Un moment heureux pour célébrer le vin et le plaisir d’être ensemble   .

Les délices de Rocheclaire 3 Rue Gabriel Péri Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 46 98  rocheclaire@outlook.com

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English : Le 20, c’est le vin

L’événement Le 20, c’est le vin Thiviers a été mis à jour le 2026-05-18 par Isle-Auvézère

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