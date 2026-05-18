Le 20, c’est le vin Les délices de Rocheclaire Thiviers
Le 20, c’est le vin Les délices de Rocheclaire Thiviers dimanche 20 septembre 2026.
Thiviers
Le 20, c’est le vin
Les délices de Rocheclaire 3 Rue Gabriel Péri Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
2 vignerons passionnés partageront leur univers et leur amour du vin
Dégustations, échanges, convivialité
Un moment heureux pour célébrer le vin et le plaisir d’être ensemble .
Les délices de Rocheclaire 3 Rue Gabriel Péri Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 46 98 rocheclaire@outlook.com
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English : Le 20, c’est le vin
L’événement Le 20, c’est le vin Thiviers a été mis à jour le 2026-05-18 par Isle-Auvézère
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