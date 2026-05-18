Le 20, c’est le vin Les délices de Rocheclaire Thiviers

Thiviers

Le 20, c’est le vin

Les délices de Rocheclaire 3 Rue Gabriel Péri Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

2 vignerons passionnés partageront leur univers et leur amour du vin

Dégustations, échanges, convivialité

Un moment heureux pour célébrer le vin et le plaisir d’être ensemble .

Les délices de Rocheclaire 3 Rue Gabriel Péri Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 46 98 rocheclaire@outlook.com

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English : Le 20, c’est le vin

L’événement Le 20, c’est le vin Thiviers a été mis à jour le 2026-05-18 par Isle-Auvézère