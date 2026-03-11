Le 24MX Alès Trem Valat de Fontanes Saint-Martin-de-Valgalgues

Le 24MX Alès Trem

Valat de Fontanes Pôle Mécanique Alès-Cévennes Saint-Martin-de-Valgalgues Gard

Tarif : 20 – 20 – EUR

20€ une journée

30€ pour le pass 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Intégralement organisé sur le Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Le 24MX AlèsTrem revient à Alès pour une édition exceptionnelle. Cette année, ce rendez-vous sportif prend de l’envergure en devenant l’épreuve d’ouverture du Championnat du Monde de Hard Enduro.

.

Valat de Fontanes Pôle Mécanique Alès-Cévennes Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie +33 4 66 30 31 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Held entirely at the Pôle Mécanique Alès-Cévennes, the 24MX AlèsTrem returns to Alès for an exceptional edition. This year, the event takes on a new dimension, becoming the opening round of the Hard Enduro World Championship.

L’événement Le 24MX Alès Trem Saint-Martin-de-Valgalgues a été mis à jour le 2026-03-09 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme