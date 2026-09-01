Informations pratiques

Abbaretz

LE 3ÈME LIEU FÊTE SES 10 ANS

8 Place de l’Église Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-17

Déjà 10 ans… Une décennie d’échanges, de rencontres, de projets partagés, de grandes joies et de sacrés défis relevés ensemble !

En 2016, l’histoire a commencé simplement ouvrir un espace de coworking à Abbaretz pour permettre aux indépendant·es, sociétés, salarié·es et télétravailleur·ses du territoire de poser leur ordinateur, d’éviter l’isolement et de mutualiser les moyens.

Puis, au fil des rencontres, des discussions autour du café, des besoins exprimés par les habitants et des envies des usagers, le lieu a pris vie. Une dynamique en a entraîné une autre, tout naturellement.

Aujourd’hui, Le 3ème Lieu est devenu cette grande maison commune qui abrite 4 structures au quotidien et des collaborations ponctuelles (Pint of Science, Projection-Débats, Conférences…)

10 ans de chemin parcouru ensemble

Rien n’était écrit à l’avance cet écosystème s’est construit pas à pas, grâce aux usagers, aux bénévoles, aux familles et à tous ceux qui ont poussé la porte un jour.

Du 17 au 19 septembre 2026, on fête ces 10 ans de rencontres et de projets. L’occasion de partager un bon moment ensemble et d’imaginer les prochaines étapes !

Au programme conférences, tables rondes, concerts, visites, ateliers, spectacles…

Les horaires et le programmes détaillés sont à découvrir sur le site internet du 3ème Lieu. .

8 Place de l’Église Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 54 87 62

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English :

Already 10 years? A decade of exchanges, encounters, shared projects, great joys, and some serious challenges we’ve overcome together!

L’événement LE 3ÈME LIEU FÊTE SES 10 ANS Abbaretz a été mis à jour le 2026-08-18 par Pays Erdre Canal Forêt