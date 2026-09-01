SPECTACLE D’ICI LÀ DE LA CIE JUSQU’À MAINTENANT Parvis de la salle Robert Bommé Abbaretz

Informations pratiques

Abbaretz

SPECTACLE D’ICI LÀ DE LA CIE JUSQU’À MAINTENANT

Parvis de la salle Robert Bommé 9 Rue de la Mairie Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Lancement de la saison culturelle de la communauté de communes de Nozay

Excusez-moi, vous auriez vu un garçon qui fait à peu près ma taille et qui a beaucoup de bouclettes ?

D’ICI LÀ est un duo chorégraphique écrit avec les mots et la danse pour raconter l’histoire d’une rencontre. Une fougueuse confidence dansée, un solo dansé à deux pour parler d’amour.

Les mots sont une porte d’entrée, accueillante et sincère, invitant chacun et chacune d’entre nous à participer à cette rencontre. Puis la danse se dévoile et se développe pour prendre toute son ampleur. Stéphanie Gaillard et Maxime Herviou nous proposent une approche poétique de la danse, intense et généreuse, peut-être même bouleversante. Jusqu’au dernier geste, jusqu’au dernier souffle, la musique envoûtante de Romain Dubois nous accompagne pour cheminer avec eux.

D’ICI LÀ nous confronte aux questions qui se posent quand l’amour entre en jeu, quand le couple prend vie. D’ICI LÀ nous raconte simplement ces sentiments universels, parfois difficiles à révéler, souvent difficiles à cacher. Une intimité offerte en partage, avec tendresse, humour et émotion.

Cette soirée sera l’occasion de découvrir les temps forts culturels de la saison 2026-2027 les Spectacles au Pays de la Pierre Bleue ainsi que les événements des associations du POP.

Spectacle suivi d’un verre de l’amitié

Public À partir de 5 ans

Gratuit .

Parvis de la salle Robert Bommé 9 Rue de la Mairie Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Launch of the Nozay Community of Municipalities’ Cultural Season

L’événement SPECTACLE D’ICI LÀ DE LA CIE JUSQU’À MAINTENANT Abbaretz a été mis à jour le 2026-07-04 par Pays Erdre Canal Forêt