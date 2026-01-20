Le 47ème rallye pédestre Marmande-Meilhan Marmande

Le 47ème rallye pédestre Marmande-Meilhan

Avenue Paul Gabarra Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Rallye pédestre de 13.2 Km.

Le rallye pédestre Marmande-Meilhan est une épreuve mythique du Marmandais qui va fêter en 2026 sa 47ème édition.

Cette course sur route, entièrement gratuite, est ouverte à tous les coureurs à partir de 16 ans.

Le départ sera donné le dimanche 8 mars 2026 à 10h sur l’avenue Paul Gabarra à Marmande.

8h30 Retrait des dossards Avenue Paul Gabarra à Marmande.

10h Départ de la course à Marmande.

Les dossards pourront être retirés à la mairie de Meilhan aux horaires d’ouverture du lundi 2 mars au vendredi 6 mars. .

Avenue Paul Gabarra Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 30 04 communedemeilhan.47@gmail.com

English : Le 47ème rallye pédestre Marmande-Meilhan

13.2 km pedestrian rally.

The Marmande-Meilhan pedestrian rally is a legendary event in the Marmandais region, which will celebrate its 46th edition in 2025.

This entirely free road race is open to all runners aged 16 and over.

